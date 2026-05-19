Ob steigende Mieten, Klimakrise oder der richtige Umgang miteinander – viele junge Menschen in Europa sehen sich heute mit großen Herausforderungen konfrontiert. Themen wie Gerechtigkeit, Mitbestimmung und Zukunftsperspektiven beschäftigen sie zunehmend. Genau hier setzt auch der Europäische Wettbewerb an, der Schüler dazu ermutigt, ihre Sicht auf Europa kreativ zu formulieren. Diesmal nahmen auch Schüler aus dem Ilm-Kreis teil und konnten sogar Preise gewinnen.