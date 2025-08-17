Europäischer Sozialfonds: Zehntausende profitieren von EU-Geld für Ausbildung und Job

Erfurt (dpa/th) - Mit EU-Geldern sind in Thüringen nach Angaben des Sozialministeriums seit 2021 etwa 100.000 Menschen bei der Integration in den Arbeitsmarkt und in der Ausbildung unterstützt worden. Dafür seien seitdem rund 406 Millionen Euro bewilligt worden, teilte das Ministerium mit. Aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) stünden in Thüringen bis 2027 rund 800 Millionen Euro zur Verfügung. Der Betrag setzt sich aus 466 Millionen Euro von der EU und ergänzenden öffentlichen und privaten Mitteln zusammen.