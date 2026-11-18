Stockholm - Antibiotikaresistente Bakterien breiten sich in Europa nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC weiter aus. Deshalb seien dringende Maßnahmen erforderlich, um die Wirksamkeit von Antibiotika zu erhalten, warnte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) anlässlich des Europäischen Antibiotika-Tages in einer Mitteilung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte zuvor am Montag vor Millionen Todesfällen gewarnt, sollten vorhandene Medikamente künftig nicht mehr anschlagen.