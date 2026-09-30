Frankfurt/Main - EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat einen vorzeitigen Abgang von ihrem Posten ins Spiel gebracht. "Ich schließe nicht die Möglichkeit aus, ein paar Monate vor Ablauf meiner Amtszeit zurückzutreten, aber ich habe noch nichts Konkretes angekündigt, und eines ist sicher: 2027 werde ich noch hier sein", sagte Lagarde der französischen Zeitung La Croix. "Sollte ich also vorzeitig zurücktreten, wird es sich nur um ein paar Monate handeln. Das wird die Welt nicht auf den Kopf stellen", sagte die Französin, deren achtjährige Amtszeit regulär bis Oktober 2027 geht.