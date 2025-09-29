Europäische Umweltagentur Europas Umwelt kränkelt - und das hat Folgen

Angesichts dieser Herausforderungen müsse ein Umdenken beim Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Umwelt stattfinden. Nur durch die Wiederherstellung der natürlichen Umwelt werde es Europa möglich sein, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft aufrechtzuerhalten - und mit ihr eine hohe Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger.

Europaabgeordnete: Artensterben bedroht unsere Lebensgrundlagen

"Europa erlebt ein stilles Massensterben und damit eine der größten Bedrohungen für unsere Wirtschaft, unsere Heimat und unsere Sicherheit", erklärte die umweltpolitische Sprecherin der Europafraktion der Grünen, Jutta Paulus. Allein in Deutschland sei bereits jede vierte Tier- und Pflanzenart vom Aussterben bedroht. "Mit jeder totgedüngten Wiese, jedem sterbenden Wald und jedem ausgetrockneten Fluss verlieren wir nicht nur ein Stück Natur, sondern auch das Fundament unserer Ernährungssicherheit", so Paulus.

Intakte Ökosysteme bezeichnete sie als "unsere Überlebensversicherung". Sie lieferten saubere Luft, trinkbares Wasser und fruchtbare Böden. "Wer Arten schützt, sichert mit der Vielfalt der Natur auch unser Überleben", betonte die Europaabgeordnete.

Deutschland mit Problemen beim Artenschutz und Verkehr

Deutschland habe seine Klima- und Umweltschutzbemühungen intensiviert, heißt es im entsprechenden EEA-Länderprofil. Besonderes Augenmerk werde in der Bundesrepublik auf erneuerbare Energien und die Artenvielfalt gelegt. Trotz Fortschritten bei der ökologischen Landwirtschaft und beim Schutz natürlicher Gebiete setze sich der Artenverlust aber weiter fort. Und trotz der Tatsache, dass sich die Energiewende beschleunige, werde im Verkehr und beim Heizen nach wie vor zu stark auf fossile Brennstoffe gesetzt.

Dank des Deutschlandtickets nutzten die Bundesbürger zwar häufiger öffentliche Verkehrsmittel. "Echte Veränderung braucht aber bessere Infrastruktur", heißt es.