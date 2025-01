Die CSU-Fraktion bekenne sich klar zu den in Bayern gesprochenen Mundarten als einem Kulturgut, das nicht nur erhalten werden müsse, sondern auch lebendiger Teil des Alltags bleiben solle. Holetschek kündigte an, dass sich das Parlament intensiv mit der Forderung auseinandersetzen werde, Bairisch in die Charta der Regional- und Minderheitensprachen aufzunehmen.