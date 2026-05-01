Weitere Champions-League-Startplätze in Gefahr

Dabei begleiten die Freiburger weiter auch gute Wünsche aus der Bundesliga. Denn nur mit einem Finaleinzug des Sport-Clubs in der Europa League und des FC Bayern in der Champions League lebt die Hoffnung auf weitere Startplätze in der Königsklasse weiter. Nach den knappen Niederlagen der beiden letzten deutschen Vertreter in den Halbfinal-Hinspielen ist der Rückstand auf den zweiten Platz im UEFA-Ranking auf Spanien erstmal wieder gewachsen.