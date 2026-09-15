Leverkusen (dpa/lnw) - Kurz vor dem Europa-League-Auftakt hat sich Bayer Leverkusens Gegner NK Celje von seinem Trainer Vitor Campelos getrennt. Sein bereits benannter Nachfolger Zoran Zeljkovic wird am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL und Sky) beim Start in die Ligaphase in Leverkusen auf der Bank sitzen. Der Portugiese Campelos hatte den slowenischen Meister erst im März als Nachfolger des mittlerweile Ex-Frankfurt-Trainers Albert Riera übernommen.
Europa League Kurz vor Europa-Auftakt: Leverkusens Gegner wechselt Trainer
dpa 15.09.2026 - 12:18 Uhr