Entsprechend feierten auch die Fans ihre Mannschaft nach dem ersten Moment der Enttäuschung minutenlang. "Heute hätte jeder mehr verdient gehabt", betonte Kapitän Robin Knoche: "Es ist extrem bitter, dass wir so rausgehen." Im Hinspiel hatte die Eintracht noch ein 1:1 in London erreicht. Ein deutscher Triumph am 21. Mai beim Finale in Bilbao bleibt damit aus, Tottenham tritt Anfang Mai im Halbfinale an.