Europa lernt Freiburg kennen

Die Außenseiterrolle gegen Aston Villa soll die Badener nicht abschrecken. "Ich habe gehört, sie kennen fast gar keinen aus unserem Team", sagte Verteidiger Lukas Kübler. "Vielleicht können wir ihnen auf dem Platz zeigen, wer wir sind."

Der Hype in Freiburg ist noch einmal gewachsen

In Freiburg ist die Euphorie gewaltig. In 15 Minuten waren alle 11.000 Tickets für Istanbul vergriffen, 62.000 Fans fragten Karten an. "Die Leute sind hyped auf dieses Finale", sagte Keeper Atubolu.

Wenn man an den friedlichen Platzsturm nach dem Finaleinzug zurückdenkt, an die Spieler, von Fans auf Schultern getragen, oder an den weinenden Schuster, ist kaum auszumalen, welche Emotionen im Falle eines Triumphs ausbrechen. "Ob ein Spiel ein Jahrhundertspiel ist, wissen wir im Fußball, wenn es vorbei ist", meinte Ex-Präsident Fritz Keller. Spätestens im Erfolgsfall ist es mit dem Image des kleinen SC Freiburg vorbei.