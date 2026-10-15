Europa League Besiktas übertönt und besiegt Hoffenheim

TSG-Abwehr um Kabak gefordert

Die Istanbuler waren mit einem 4:1 gegen Olympique Marseille in den Wettbewerb gestartet und zeigten sich von Beginn an sehr ballsicher. Hoffenheim hatte seine Auftaktpartie überraschend bei OFI Kreta (0:2) verloren. "Wir wissen schon, was für ein heißes Spiel das wird wegen der großen Fanbase in Deutschland", hatte der türkische Nationalspieler Ozan Kabak, der mit der TSG-Abwehr mächtig gefordert war, prophezeit.