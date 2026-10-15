Europa League Besiktas übertönt und besiegt Hoffenheim

Sinsheim - Im Höllenlärm von vielen Tausend türkischen Fans hat die TSG 1899 Hoffenheim auch ihr zweites Europa League-Spiel verloren. Die Kraichgauer unterlagen im eigenen Stadion gegen Besiktas Istanbul mit 2:3 (0:0). Am zweiten Spieltag der Ligaphase trafen Michael Murillo (60. Minute) und Hyeongyu Oh (72./79.) für den Tabellenzweiten der türkischen Süper Lig. Fisnik Asllani (68.) und Koki Machida (87.) erzielten die Tore für die Gastgeber in einer Partie, die sich für die Hoffenheim wie ein Auswärtsspiel angefühlt haben dürfte.