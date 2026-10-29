Europäische Zentralbank Lagarde geht vorzeitig im Februar - Poker um EZB-Spitze

Lagarde wollte als EZB-Chefin eigene Akzente setzen

Lagarde trat am 1. November 2019 als erste Frau an der Spitze der EZB mit dem Anspruch an, eigene Akzente zu setzen: Klimaschutz, die Förderung von Frauen und eine bessere Kommunikation der Notenbank. "Wir werden jeden Stein umdrehen", kündigt die stets elegant auftretende Lagarde bei ihrer ersten Pressekonferenz an. Und sie betont: "Ich habe meinen eigenen Stil."

Das oberste Entscheidungsgremium der Zentralbank, den EZB-Rat, muss die Französin wieder einen: Ihr Vorgänger Mario Draghi hatte kurz vor Ende seiner Amtszeit gegen großen Widerstand eine Verschärfung der ultralockeren Geldpolitik mit Null- und Negativzinsen durchgesetzt.

Krisenmanager im Euro-Tower

Schneller als erwartet war die Juristin Lagarde, die anders als ihre drei Vorgänger nie einer nationalen Notenbank vorstand, als Krisenmanagerin gefordert: Corona-Pandemie, Ölpreisschock, Börsencrash. Anfangs wirkte die frühere französische Wirtschafts- und Finanzministerin und spätere Chefin des Internationalen Währungsfonds, die von sich selbst einmal sagte, sie sei "keine supertolle Ökonomin", in ihrer neuen Rolle unsicher.

So sorgte Lagarde zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang März 2020 für Verwirrung an den Finanzmärkten mit der Bemerkung, sie strebe kein "Whatever it takes 2.0" an. Nur eine Woche später schnürte die EZB eilends ein neues Programm zum Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen.

Inflation, Inflation, Inflation

Der russische Angriff auf die Ukraine ließ die Teuerung im Euroraum 2022 auf ein Rekordhoch von fast elf Prozent schnellen, fortan war die EZB in ihrem Kerngebiet gefordert: Die Inflation zu begrenzen und für einen stabilen Euro zu sorgen.

Mit einer beispiellosen Serie von zehn Zinserhöhungen in Folge, die Kredite verteuern und so die Nachfrage bremsen, gelang es der EZB, die Inflationswelle zu brechen. Im Juni 2024 folgt die Zinswende zu wieder sinkenden Leitzinsen. Auch der Iran-Krieg mit dem Ölpreisschock ließ die Inflation anschwellen, schnelle Entspannung ist nicht in Sicht. Der Druck auf die EZB bleibt hoch.