Großbritannien war Anfang 2020 aus der EU ausgetreten und beendete so 47 Jahre EU-Mitgliedschaft. Seit 2021 ist das Vereinigte Königreich auch nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des Binnenmarkts. In einem Referendum hatte sich 2016 eine sehr knappe Mehrheit der Briten für den Austritt ausgesprochen. Mittlerweile ist in Umfragen längst eine deutliche Mehrheit der Briten für den Exit vom Brexit. Großbritannien ist weiter einer der wichtigsten Handelspartner der EU im Warenverkehr, beide Seiten arbeiten auch etwa bei der Unterstützung der Ukraine zusammen.