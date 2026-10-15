35 Jahre lang führten Petra und Diethard Andritschke erfolgreich ihren Euronics-Fachmarkt in Geisa. 1991 gingen sie mit dem Geschäft in ihrem eigenen Haus in der Innenstadt an den Start. Später eröffneten sie eine weitere Filiale im neu entstandenen Geschäftszentrum in der Rhönstraße, wobei das Sortiment auf beide Standorte aufgeteilt war. Vor ein paar Jahren entschloss sich das Ehepaar, beide Läden zusammenzulegen und am heutigen Standort Rhönstraße 14 den modernen Fachmarkt mit reichlich 300 Quadratmetern Verkaufsfläche einzurichten. Das Sortiment habe sich im Laufe der Jahre aufgrund der technischen Entwicklung gewandelt, geblieben sei jedoch der Anspruch, den Kunden persönlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.