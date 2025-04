Der deutsche Meister tritt am Freitagabend (20.45 Uhr/MagentaSport) im Playin-Endspiel bei Star-Ensemble Real Madrid um den früheren NBA-Profi Facundo Campazzo und den ehemaligen Bayern-Profi Serge Ibaka an. Der Sieger steht in den Viertelfinal-Playoffs gegen den Hauptrunden-Ersten und Titelkandidaten Olympiakos Piräus.