München - Nach Aussagen des NBA-Europa-Bosses über einen neuen Kontinentalwettbewerb hat der FC Bayern München eine Abmachung mit der besten Liga der Welt bestritten. "Es ehrt den Verein, dass der FC Bayern Basketball als attraktive Marke und Organisation angesehen wird. Doch Stand heute handelt es sich bei diesem Themenkomplex um nichts mehr als Gerüchte, zu denen wir uns grundsätzlich nicht äußern", sagte Andreas Burkert, Leiter Kommunikation beim deutschen Meister, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.