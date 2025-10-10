Noch 34 Spiele in der Hauptrunde

Die Münchner hatten zum Auftakt der Euroleague-Saison 79:87 bei Titelfavorit Panathinaikos Athen verloren. Gegen Roter Stern Belgrad gab es dann ein 97:88. In dieser Saison sind erstmals 20 Vertreter in dem im Ligaformat ausgetragenen Wettbewerb dabei. Das bedeutet 38 Partien allein in der Hauptrunde.