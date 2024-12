Euroleague: Bayern-Basketballer verlieren Spitzenspiel in Euroleague

Die Münchner überzeugen bislang vor allem in der eigenen Halle, in der sie in acht Spielen noch ungeschlagen sind. Auswärts setzte es dagegen die sechste Niederlage in acht Begegnungen. Die Bayern bleiben trotz des Rückschlags auf Playoff-Kurs - am Freitag (21.00 Uhr/MagentaSport) steht das letzte Euroleague-Hinrundenspiel bei Olimpia Mailand an.