Guter Bayern-Start

Die Bayern erwischten im mit 11.000 Zuschauern ausverkauften SAP Garden einen guten Start und lagen schnell mit 9:0 in Führung. Doch gegen Ende des ersten Viertels fanden die Griechen besser in die Partie und zogen Mitte des zweiten Abschnitts sogar mit zehn Punkten davon (30:20). Doch die Münchner fanden zurück in die Partie und lagen zur Pause wieder mit 36:32 vorn.