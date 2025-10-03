Fahrradfahrer aufgepasst. Am 2. Oktober ist an der historischen „Gebrannten Brücke“ in Sonneberg ein neues Teilstück der EuroVelo-Route 13, besser bekannt als Iron Curtain Trail (ICT), feierlich eröffnet worden. Der Radfernweg, der die Erinnerung an die einstige innerdeutsche Grenze wachhält, führt nun direkt durch Sonneberg und berührt zugleich das benachbarte Neustadt bei Coburg. An genau jener Stelle, an der bis zum 12. November 1989 der Eiserne Vorhang zwei Staaten trennte, gaben Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt und Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan den offiziellen Startschuss. „Rauf auf’s Rad und los geht’s!“, lautete die Aufforderung an die vielen radbegeisterten Teilnehmer.