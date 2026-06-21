Es falle ihm nicht leicht, dies öffentlich zu machen, schrieb der 40-Jährige ("Chabos wissen, wer der Babo ist"). "Meine lieben Leute, viele von euch haben die Doku gesehen und wissen, dass ich seit längerer Zeit mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen habe", hieß es weiter. Die "große Aufmerksamkeit" danach und "der ganze Rummel" hätten ihn zusätzlich belastet. "Deshalb brauche ich jetzt Ruhe und Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren und wieder zu Kräften zu kommen." Nähere Details zu seinem gesundheitlichen Zustand nannte der Rapper nicht.