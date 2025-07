Konzert-Tournee Beyoncé beendet "Cowboy Carter"-Tour mit Überraschungsgästen

Las Vegas - US-Popstar Beyoncé (43) hat für das Finale ihrer "Cowboy Carter"-Tournee prominente Verstärkung auf die Bühne geholt. In der Nacht zum Sonntag trat die Sängerin in Las Vegas gemeinsam mit ihren früheren Destiny's-Child-Kolleginnen Michelle Williams (46) und Kelly Rowland (44) auf. Beyoncé postete ein Foto des Trios in Glitzerkostümen, mit funkelnden Überhosen im Stil von Cowboy-Chaps, auf Instagram. Sie spielten Hit-Songs wie "Lose My Breath", "Energy" und "Bootylicious", wie US-Medien berichteten.