Wie kann Klimaschutz in Zeiten von Fake News und gesellschaftlichem Wandel funktionieren? Mit dieser Frage haben sich junge Menschen aus aller Welt während einer internationalen Bildungsreise in Oberhof beschäftigt. Zwei Wochen lang lernten die Teilnehmer die Region kennen und besuchten Workshops rund um das Thema. Organisiert wurde das Programm von Awo Sano, gefördert vom EU-Programm Erasmus Plus. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 22 Jahren kamen aus der Türkei, Litauen, Rumänien und aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Die gemeinsame Sprache: Englisch.