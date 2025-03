Bei den Durchsuchungen in Berlin-Spandau und im bayrischen Landkreis Landshut waren laut Staatsanwaltschaft etwa 85 Beamte im Einsatz. Gegen die beschuldigte 46-Jährige lag den Angaben nach ein Haftbefehl vor, der demnach vollstreckt wurde. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft besteht Fluchtgefahr. Die Frau soll in Kürze einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser muss entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft kommt.