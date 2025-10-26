Das Werrawehr bei Henfstädt ist ein beeindruckendes Bauwerk. Auf Bildern der kleinen Feldstein-Gemeinde darf es eigentlich nicht fehlen. 65 Meter breit ist es und hatte bisher eine Fallhöhe von etwa zwei Meter und hatte damit etwas von einem kleinen Wasserfall. Eben jener menschliche Eingriff in das Gewässer hat allerdings auch dafür gesorgt, dass die Durchlässigkeit der Werra für verschiedene Wasserbewohner wie Fische und andere Kleinlebewesen nicht mehr gegeben war. Eine Wanderung flussaufwärts war für eine ganze Zahl von Arten so nicht mehr möglich.