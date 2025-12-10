Früher, in der guten, alten Zeit – und die ist in diesem Fall noch nicht sehr viele Weihnachten her –, hat man bei Problemen einfach Dr. Google gefragt. Wie viel Schlaf brauchen Kinder? Welcher Winterreifen ist der beste? Was hilft gegen Sodbrennen? Google hat auf die Seiten verwiesen, die Hilfe versprechen. Deren Ersteller bekamen Klicks, eine wichtige Onlinewährung. Im besten Falle machten sie dabei noch Werbung für sich und weiterführende Informationen. Das war einmal. Heute antwortet oft die KI.