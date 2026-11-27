Wer zum Brückenbauer werden könnte

Nun kommt es zunächst auf Costa an. Er will in den nächsten drei Wochen bis zum Weihnachtsgipfel durch die Hauptstädte touren, um einen Kompromiss zu finden. Am Ende wird es aber auf die Staats- und Regierungschefs ankommen. Bisher beharren alle auf ihren Positionen, im Dezember braucht es aber Brückenbauer. In der Regel schaut man da auf die beiden wirtschaftsstärksten EU-Länder Frankreich und Deutschland, die früher eine große Integrationskraft hatten. Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben aber nicht so richtig zusammengefunden.