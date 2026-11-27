Was passiert, wenn auch dieser Gipfel scheitert
Scheitert die Einigung im Dezember, droht eine monatelange Hängepartie. Nach der Wahl in Frankreich folgen weitere unter anderem in Italien und Polen, plus die Sommerpause. Für möglich wird gehalten, dass es dann erst im Herbst kommenden Jahres wieder ernsthafte Verhandlungen gibt. Dies ginge einher mit dem Risiko, dass anschließend nicht mehr genug Zeit bleibt, den neuen Finanzrahmen rechtzeitig zum 1. Januar 2028 umzusetzen. Denkbar ist dann, dass erst einmal mit einer Art Nothaushalt gearbeitet werden muss. Geplante Programme für Forschung, Gesundheit, Bildung und Jugend könnten dann nicht starten.