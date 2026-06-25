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EU-Förderung Sieben Projekte in Grenzregion Sachsen-Polen gefördert

Das Interreg-Programm fördert grenzüberschreitende Projekte von Sachsen und Polen. Nun wurden die letzten verbliebenen Mittel vergeben.

EU-Förderung: Sieben Projekte in Grenzregion Sachsen-Polen gefördert
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Insgesamt 60,3 Millionen Euro gab die EU für Projekte in Polen und Sachsen im laufenden Programm. (Symbolbild) Foto: Elisa Schu/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Europäische Union fördert sieben weitere grenzüberschreitende Projekte von Sachsen und Polen mit 14,5 Millionen Euro. Damit seien alle Mittel aus dem laufenden sogenannten Interreg-Programm vollständig ausgeschöpft, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung mit. Insgesamt standen demnach für die Förderperiode 2021 bis 2027 insgesamt 60,3 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen insgesamt 39 Projekte unterstützt worden seien.

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Zu den nun geförderten Projekten zählt ein Vorhaben, das Kindergartenkindern in Polen und Sachsen die Sprache des Nachbarlandes näherbringen soll. Mit einem anderen Projekt soll die Zusammenarbeit zwischen Polen und Sachsen beim Katastrophenschutz im Gebirge ausgebaut werden, um auch auf die Auswirkungen des Klimawandels besser reagieren zu können.