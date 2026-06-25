Dresden (dpa/sn) - Die Europäische Union fördert sieben weitere grenzüberschreitende Projekte von Sachsen und Polen mit 14,5 Millionen Euro. Damit seien alle Mittel aus dem laufenden sogenannten Interreg-Programm vollständig ausgeschöpft, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung mit. Insgesamt standen demnach für die Förderperiode 2021 bis 2027 insgesamt 60,3 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen insgesamt 39 Projekte unterstützt worden seien.
EU-Förderung Sieben Projekte in Grenzregion Sachsen-Polen gefördert
dpa 25.06.2026 - 15:47 Uhr