EU-Förderung: Sieben Projekte in Grenzregion Sachsen-Polen gefördert

Zu den nun geförderten Projekten zählt ein Vorhaben, das Kindergartenkindern in Polen und Sachsen die Sprache des Nachbarlandes näherbringen soll. Mit einem anderen Projekt soll die Zusammenarbeit zwischen Polen und Sachsen beim Katastrophenschutz im Gebirge ausgebaut werden, um auch auf die Auswirkungen des Klimawandels besser reagieren zu können.