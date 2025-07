Not macht bekanntlich erfinderisch. Und die Finanznot des Freistaats Thüringen sorgt nun dafür, dass in der Landesregierung Überlegungen kursieren, nach denen Institutionen im Land künftig Geld in Brüssel statt in Erfurt werden beantragen müssen. Grund: Nach Ansicht von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) wird zu wenig Geld aus wichtigen Fördertöpfen der Europäischen Union abgerufen. „Thüringen ist Schlusslicht bei zentralen EU-Programmen“, sagte Voigt unserer Redaktion. „Das werden wir ändern.“