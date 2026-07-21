EU: CSU-Minister kritisieren Arbeit von Manfred Weber deutlich

Direkte Anspielungen auf Webers Pfingstbrief zur Lage in CSU

"Lieber Manfred, zu Recht mahnst Du an, dass gute Politik dem Richtigen folgen muss. Dass Politik programmatisch führen und dem Gemeinwohl dienen muss und nicht mit Überschriften", schreiben die beiden CSU-Minister und spielen damit direkt auf den umstrittenen Pfingstbrief von Weber an, den viele in der CSU als direkten Angriff auf Parteichef Markus Söder verstanden hatten. Darin hatte Weber fast wortgleich von der CSU eine "am Gemeinwohl orientierte Politik" gefordert, die CSU müsse "dem Richtigen folgen". Insofern kann der Brief jetzt auch als direkte Kritik an Weber persönlich verstanden werden.