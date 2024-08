EU-Binnengrenzen: Bayerns Innenminister: Grenzkontrollen weiter notwendig

Grünen-Politikerinnen und -Politiker hatten in einem offenen Brief an die EU-Kommission die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angeordneten Binnengrenzkontrollen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz kritisiert. Deutschland handele aktuell nicht konform mit dem Schengener Grenzkodex, heißt es in dem Brief.