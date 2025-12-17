EU-Beratungen in Brüssel: Merz vor seinem schwierigsten Gipfel

Berlin - Die Europäer haben nun ihren festen Platz in den Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine und das ist zu einem großen Teil auch Bundeskanzler Friedrich Merz zu verdanken. In dieser Einschätzung waren sich Beobachter nach den zweitägigen Gesprächen in Berlin zwischen den USA, der Ukraine, zehn europäischen Staaten und der EU weitgehend einig. Merz hatte das erste hochrangige Treffen in dieser Konstellation organisiert. Die eigentliche Bewährungsprobe als europäische Führungsfigur im Ringen um einen Waffenstillstand nach fast vier Jahren Krieg steht dem Kanzler aber noch bevor.