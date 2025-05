Sie haben die Archive, Chroniken und Kirchenbücher gewälzt, viele Nachlasse ausgewertet, Daten und Zahlen notiert, Fakten gecheckt, Fotos zugeordnet und die altdeutsche Schrift übersetzt: Zusammen mit ihren Unterstützern blickt Ortschronistin Heike Rudloff-Patz auf eine reiche Schulgeschichte in Etterwinden. Die Recherchen – eine echte Sisyphusarbeit, die viel Ausdauer verlangt – belegen: Schon vor mehr als 300 Jahre gab es Schularbeit in dem Moorgrund-Dorf. Die Ergebnisse münden nun in der Festwoche „300+ Jahre Schule Etterwinden“, die am Freitagnachmittag feierlich eröffnet wurde.