Etterwinden/Singen: Traktor, Ballenpresse und Feld abgebrannt

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am Dienstagabend dunkle Rauchschwaden auf einer Wiese im Bereich Etterwinden. Ein Traktor mit Rundballenpresse brannte dort. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Traktor kam während der Arbeiten eine Stichflamme aus dem Motorraum. Der Fahrer konnte das Fahrzeug zum Glück rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löschte das Gespann, sowie die umliegende Wiesenfläche. Es entstand jedoch ein Schaden von mindestens 100.000 Euro.