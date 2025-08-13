 
Etterwinden/Singen Traktor, Ballenpresse und Feld abgebrannt

Die Ernte bei der Hitze hat ihre Tücken. Bei Bränden im Wartburgkreis und Ilm-Kreis entstand hoher Schaden von fast 200.000 Euro.

 
Ein brennendes Feld - Symbolfoto Foto: Archiv

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am Dienstagabend dunkle Rauchschwaden auf einer Wiese im Bereich Etterwinden. Ein Traktor mit Rundballenpresse brannte dort. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Traktor kam während der Arbeiten eine Stichflamme aus dem Motorraum. Der Fahrer konnte das Fahrzeug zum Glück rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löschte das Gespann, sowie die umliegende Wiesenfläche. Es entstand jedoch ein Schaden von mindestens 100.000 Euro.

Auch im Ilm-Kreis musste die Feuerwehr auf ein Feld zwischen Dörnfeld und Singen ausrücken. Dort war bei Erntearbeiten eine Rundballenpresse in Brand geraten. Das Feuer breitete sich auf das Stoppelfeld und die Strohschwad aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 71.000 Euro geschätzt.