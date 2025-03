Der Gemeindesaal in Etterwinden ist beliebt und wird viel genutzt. Ob Kirmes, Karneval, Vereinsversammlungen oder private Feiern – hier finden nahezu alle kulturellen und politischen Veranstaltungen des Ortes sowie überregionale Events statt. Es gibt aber einen Haken: Für gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer ist der Zugang nicht möglich. Außerdem weist der Eingangsbereich an der Ostseite des Gebäudes akute bauliche Mängel und Gefahrenstellen auf. Die Stadt Bad Salzungen hat sich deshalb entschlossen, in das Gebäude zu investieren.