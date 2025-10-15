Bad Wörishofen (dpa/lby) - Wegen einer Bedrohungslage hat die Polizei bei einem größeren Einsatz im Landkreis Unterallgäu einen Mann festgenommen. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Einsatz am frühen Abend in einem Haus in Bad Wörishofen waren demnach auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos beteiligt gewesen. Details zu den Hintergründen nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. Zuerst hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet.