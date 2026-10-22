Ethik und Medizin: Suizidhilfe in Deutschland - Erste Leitlinie erwartet

Halle/Berlin - Vor dem Hintergrund einer steigenden Zahl assistierter Selbsttötungen in Deutschland stellen Medizinerinnen und Mediziner am Donnerstag neue Handlungsempfehlungen vor. Die Leitlinie "Umgang mit Anfragen nach Assistenz bei der Selbsttötung" soll den Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen wissenschaftlich fundierte Empfehlungen und eine Orientierung für die Gesprächsführung an die Hand geben. Nach jahrelangen Vorbereitungen soll es die erste interdisziplinären Leitlinie zum Thema sein, wie die Universität Halle (Saale) mitteilte, die die Präsentation organisiert.