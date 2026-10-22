Ethik und Medizin: Suizidhilfe in Deutschland - Erste Leitlinie erwartet

Rechtslage in Deutschland

Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland strafbar. Erlaubt ist der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen, wenn das dem Willen des Patienten entspricht. Auch die Beihilfe zur Selbsttötung ist straffrei - sie kann in der Beschaffung oder Bereitstellung eines tödlichen Mittels bestehen. Ein Verbot der geschäftsmäßigen, das heißt auf Wiederholung angelegten Sterbehilfe hatte das Bundesverfassungsgericht 2020 gekippt, weil es das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verletze. Sofern die Suizidentscheidung freiverantwortlich erfolgt, haben die Menschen demnach rechtlich die Möglichkeit, Hilfe bei der Selbsttötung in Anspruch zu nehmen.