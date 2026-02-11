Die Narren zieht es aus den Sälen zum Karneval auf die Straßen, die Brotterode-Trusetaler Stadträte wiederum ziehen sich in räumliche Abgeschlossenheit zurück. Für den 10. Februar war die erste Veranstaltung zum Etat 2026 geplant, keine Prunksitzung, sondern eine Klausursitzung. Besonders glamourös sind die Finanzen der Doppelstadt auch jetzt noch nicht, obwohl das Budget selbst nach der Zeit der Haushaltssicherung tatsächlich Glitzer entfaltet. Nach der Epoche der Austerität, der Disziplin und Strenge also, es soll, kann und wird nun wieder mehr investiert werden. „Wir haben da einiges vorgesehen“, berichtet Kämmerer René Panhans, ohne wirkliche Neuigkeiten preiszugeben. Die Projekte sind grundsätzlich bekannt.