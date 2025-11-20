Etat: Haushaltsgespräche gehen in entscheidende Wochen

Was die Fraktionen wollen

Die Linken fordern nach Angaben Schafts etwa, dass geplante Kürzungen im Bereich der Jugendförderung und der Kultur zurückgenommen werden, wenn die Koalition ein Entgegenkommen der Fraktion will. Auch müsse es Investitionen in bezahlbares Wohnen und Pflege geben. Der CDU-Fraktionsvorsitzenden Andreas Bühl sagte, für die Christdemokraten sei es etwa wichtig, dass es im Etat noch zusätzliches Geld für die Kommunen gebe und das der Haushalt für 2026 und 2027 so aufgestellt werde, dass dabei finanzielle Spielräume für 2028 und 2029 nicht beschnitten würden.