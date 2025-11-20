Etat: Haushaltsgespräche gehen in entscheidende Wochen

Erfurt (dpa/th) - Kurz vor dem Beginn der entscheidenden Verhandlungen zum Landeshaushalt für die Jahre 2026 und 2027 gibt es noch keine Annäherung zwischen den beiden Verhandlungsseiten. "Bislang bleibt es dabei: So wie er jetzt ist, ist der Haushalt nicht zukunftsfähig und damit für uns nicht zustimmungsfähig", sagte der Vorsitzende der Linke-Landtagsfraktion, Christian Schaft, der Deutschen Presse-Agentur. Seine Fraktion wolle in dem Etatentwurf "etwas mehr als 100 Millionen Euro" umschichten oder durch die Verwendung zusätzlicher Steuereinnahmen finanzieren.