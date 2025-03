Etat: Fraktionen wollen Hunderte Korrekturen im Haushalt 2025

Erfurt (dpa/th) - Dem Haushaltsausschuss des Thüringer Landtags steht ein Abstimmungsmarathon bevor: An diesem Donnerstag entscheidet er über die Änderungsanträge, die die Fraktionen zum Regierungsentwurf für das Zahlenwerk eingereicht haben. Ausschussvorsitzender Maik Kowalleck schätzte die Zahl der Korrekturvorschläge, die ein Volumen in dreistelliger Millionenhöhe haben, auf etwa 700. "Die meisten kommen von der neuen Regierungskoalition. Schließlich stammt der Haushaltsentwurf noch von der abgewählten rot-rot-grünen Koalition. Da gibt es Änderungsbedarf", sagte er der dpa in Erfurt.