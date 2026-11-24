Was dieses Jahr besonders ist

Normalerweise steht der Etat nach einer langen Sitzung des zuständigen Haushaltsausschusses, der Beschluss im Bundestag gilt dann als Formsache. In diesem Jahr haben Union und SPD aber nachverhandelt. In einem Koalitionsausschuss bis mitten in der Nacht einigten sie sich darauf, die Stromsteuer zumindest im kommenden Jahr für alle Bürger und Unternehmen auf das europäische Minimum zu senken. Das soll Strom billiger machen.

Den Bund kostet das rund 5,4 Milliarden Euro, die nachträglich noch in den Etat eingearbeitet werden müssen. Die Steuersenkung soll finanziert werden durch Gelder, die bei der Förderung der erneuerbaren Energien voraussichtlich nicht abgerufen werden. Wer Strom aus Solar- und Windenergie erzeugt, bekommt eine garantierte Vergütung vom Staat. Je höher der Strompreis, desto weniger muss der Staat zuschießen. Nun rechnet die Bundesregierung damit, dass der Strompreis wegen des Kriegs im Nahen Osten hoch bleibt - und man deshalb nicht das gesamte Budget für die Zuschüsse braucht.

Geregelt wird das in einem Begleitgesetz zum Etat, das mitten während der Haushaltswoche am Mittwoch noch in Sondersitzungen des Haushalts- und des Finanzausschusses beraten wird. Dann könnte das Ganze in den mehr als 3.500 Seiten starken Haushaltsplan eingearbeitet und am Freitag beschlossen werden.