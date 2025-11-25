Etat 2026: Wie viel und wofür? Der Haushalt 2026 im Bundestag

Was für die Bürger im Haushalt steckt

Die Koalition spricht von einer Investitionsoffensive. Günstiger Strom soll dem produzierenden Gewerbe helfen, Wirtschaftswachstum wiederum Arbeitsplätze sichern. Eine direkte Entlastung gibt es durch die Erhöhung der Pendlerpauschale in der Steuererklärung. Ob dagegen der niedrigere Mehrwertsteuersatz für Speisen in Restaurants an die Kunden weitergegeben wird, ist zweifelhaft.

Neu ist auch eine Prämie für Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die ein E-Auto kaufen. Außerdem kommt ein Förderprogramm für effiziente Eigenheime mit klimafreundlicher Heizung zurück - die sogenannte EH55-Förderung.

Was den Finanzminister eigentlich viel mehr beschäftigt

Der Haushalt 2026 war für Klingbeil der zweite innerhalb weniger Monate. Und auch wenn er milliardenschwere Mehrforderungen seiner Kollegen abwehren musste, waren die Verhandlungen vergleichsweise geräuschlos.

Doch gleichzeitig hat er schon mit dem Haushalt für 2027 begonnen - und hier dürfte es anders laufen. Denn in den Plänen klaffte nach der jüngsten Steuerschätzung noch eine Lücke von 22 bis 23 Milliarden Euro. Die dürfte zwar noch etwas schrumpfen, weil man dieses Jahr Geld übrig behält und 2026 eine Rücklage schont.

Doch klar ist: Ein Sparpaket soll her. Rund um den Jahreswechsel will Klingbeil gemeinsam mit Merz und CSU-Chef Markus Söder etwas vorlegen. Auf dem Prüfstand: Subventionen, Förderprogramme - und Steuererhöhungen.