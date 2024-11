Essenszwang und Gewalt: AWO Bayern legt Studie zu Missständen in Kinderkurheimen vor

München (dpa/lby) - Die AWO in Bayern hat Missstände in einem ihrer Kinderkurheime in der Nachkriegszeit publik gemacht. Kinder und Jugendliche hätten im Stauffenhof bei Bad Reichenhall individuelle Leiderfahrungen gemacht, von unstillbarem Heimweh bis hin zu traumatischem Erleben, teilte der Verband mit und verwies auf eine neue wissenschaftliche Studie, in der allerdings von einer schwierigen Quellenlage die Rede ist. Die Betrachtung der Einzelfälle lasse aber nicht den Schluss zu, dass es in der Einrichtung systematische Gewalt aus niederen Beweggründen gegeben habe, schreiben die Autoren.