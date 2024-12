Für die Tafeln sei dies allerdings eine Herausforderung, sagt Peter Zilles: "Wir müssen einteilen, was wir haben." Manche Tafeln in Bayern hätten bereits einen vorübergehenden Aufnahmestopp verhängt oder Wartelisten eingeführt. Bei anderen können die Bedürftigen nur noch in festgelegten zeitlichen Abständen zur Essensausgabe. "Manche unserer Kunden sind damit sogar sehr zufrieden", betont der Landesvorsitzende. "Weil sie dann nicht so lange anstehen müssen und mehr mitnehmen können." Ohnehin sähen sich die Tafeln nur als Ergänzung und nicht als Vollversorger für Bedürftige.