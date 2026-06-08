Essen und Trinken Preise in Gaststätten relativ stabil – Lage angespannt

Insgesamt sei die Lage in der Branche angespannt. "Es ist keine Trendwende in Sicht", so Ellinger. Das gelte auch für den Umsatz in der Thüringer Gastronomie. Die Mehrwertsteuersenkung hätten die meisten Gastonomen und Hoteliers vor allem genutzt, um die Preise für ihre Gerichte stabil zu halten. "So wie die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, so haben sich die Kosten erhöht", sagte die Direktorin des Ahorn Hotels in Oberhof, Jacqueline Schambach-Hummel. Das betreffe vor allem Personal- und Lebensmittelkosten.