Essen und Trinken: Frühstücken wie Gott(er) in Molsdorf

Die hat den Dom und die Kurmainzische Statthalterei, die Petersberg-Festung, prächtige Bürgerhäuser und natürlich die Krämerbrücke. Viel Historie. So ein richtiges Schloss aber, in dem Kaiser, Könige oder wenigstens mal ein paar Herzöge residierten, das fehlt im Stadtbild. Wer so etwas sucht, für den gibt es Residenzstädte wie Weimar oder Gotha mit ihren Schlössern in der Nähe. Oder man muss sich wenigstens ein Stück vor die Tore der Stadt begeben, nach Molsdorf. Und das könnte ein köstlicher Ausflug werden.