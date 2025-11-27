Man kocht gern - aber es muss schnell gehen

"Außerdem kochen die meisten gern und wollen sich ausgewogen ernähren", sagte Rainer. Das sei seit 2015 gleichbleibend. Laut Bericht kocht die Hälfte der Befragten (43 Prozent) in einer gewöhnlichen Woche so gut wie jeden Tag. 72 Prozent kochen gerne. Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) findet es allerdings auch wichtig oder sehr wichtig, dass das Kochen einfach und schnell geht. Das habe innerhalb der letzten zehn Jahre deutlich zugenommen, heißt es im Report. Vor allem Frauen sind inzwischen Tempo-Kocher.

Das Wichtigste beim Essen für die Verbraucher bleibt laut Report aber gleich: Es muss schmecken. "Das sagen auch in diesem Jahr so gut wie alle Befragten, nämlich 98 Prozent," sagte Rainer. "Deswegen ist es wichtig, dass Geschmack bekanntlich auch Geschmackssache ist."