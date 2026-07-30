Essen & Trinken: Rheingau lockt mit mehr als 20 Weinprobierständen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund zwei Dutzend Weinprobierstände laden diesen Sommer im Rheingau zu einem entspannten Gläschen ein. An den gemeinschaftlich betriebenen Ständen wechseln sich die Winzer eines Ortes ab - meist wöchentlich. Das Angebot habe eine lange Tradition, erklärt der Geschäftsführer des Rheingauer Weinbauverbandes Dominik Russler. "Sie (die Stände) sind eine Bereicherung für die Region." Besonders beliebt seien die Stände, die wie eine Perlenschnur entlang des Rheingauer Rheinufers liegen.