Essen + Trinken: „Kreationen, die süchtig machen können“

Ziemlich nahe der letzten verbliebenen Gartenzwerg-Manufaktur eben in Gräfenroda hat eine andere Erfindung mit rund 50 Jahren Verzögerung das Leben von Karsten Fritz total umgekrempelt: Das im Westen verbreitete Spaghettieis. Auf das Symbol der oftmals von Italienern betriebenen Eisdielen in der alten Bundesrepublik ist Karsten Fritz am Originalschauplatz gestoßen – bei Dario Fontanella in Mannheim.