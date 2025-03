Kaum waren die letzten Bratwürste verkauft und der letzte Glühwein ausgeschenkt, rückte auch schon der Bagger an. Am 10. März wurde der in die Jahre gekommene Imbiss an der Ecke Crawinkler Straße/Theo-Neubauer-Straße abgerissen. Seitdem haben die Handwerker alles vorbereitet, damit auf dem leeren Platz etwas Neues entstehen kann.